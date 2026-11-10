Euskadiko Futbol Federazioak Euskal Selekzioaren nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua berrabiarazi du
Futbol federazioaren ustez, euskal futbolak ibilbide historikoa eta ezarpen soziala biltzen ditu, eskaera hori justifikatzen dutenak. Eskaera oinarritzeko, federazioak dokumentu historiko eta sozialak aurkeztuko ditu, futbolaren errotzea, kluben zeregina, selekzioen ibilbidea eta horien dimentsio sozial eta instituzionala dokumentatzeko.
Euskadiko Futbol Federazioak Euskal Selekzioaren —gizonezkoen zein emakumezkoen futbolean— nazioarteko ofizialtasuna lortzeko prozesua berrabiarazi du. Helburu horrekin, Kirol Kontseilu Gorenera jo du, eta ekimenari buruzko informazioa helarazi dio Espainiako Futbol Federazioari.
Federazioak bultzatu nahi duen eredu juridikoa Kirolari buruzko abenduaren 30eko 39/2022 Legearen 48.2 artikuluan oinarritzen da. Agindu horrek aurreikusten du autonomia erkidegoetako kirol federazioek zuzenean parte hartu ahal izatea nazioartean, dagokion nazioarteko federazioak horretarako aukera ematen duenean eta beren autonomia erkidegoan historian eta gizartean errotuta dauden kirol modalitateak edo espezialitateak direnean.
Futbol federazioaren ustez, euskal futbolak ibilbide historikoa eta ezarpen soziala biltzen ditu, eskaera hori justifikatzen dutenak. Eskaera oinarritzeko, federazioak dokumentu historiko eta sozialak aurkeztuko ditu, futbolaren errotzea, kluben zeregina, selekzioen ibilbidea eta horien dimentsio sozial eta instituzionala dokumentatzeko.
Prozesua berrabiaratzeak jarraipena ematen dio Federazioaren Batzar Nagusiak 2018ko abenduaren 12an hartutako erabakiari. Erabaki horrek euskal futbolak bere selekzioen nazioarteko ofizialtasuna lortzeko eta FIFAn eta UEFAn zuzenean sartzea eskatzeko borondatea adierazi zuen.
Euskadiko Futbol Federazioak elkarrizketarako eta negoziaziorako bide baten aldeko apustua egin du CSDrekin, RFEFrekin eta inplikatutako gainerako erakundeekin, ordenamendu juridikoarekin eta futbolaren nazioarteko araudiarekin modu bateragarrian aurrera egitea ahalbidetuko duten akordioak aztertzeko, kirolarien eta euskal futboleko estamentuen borondatea errespetatuz.