LUCHA CONTRA EL CÁNCER
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El acelerador de protones llega a Donostia para tratar el cáncer con mayor precisión

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asistido en San Sebastián a la llegada de la máquina y las piezas para la unidad de protonterapia que Osakidetza construye junto al Hospital Donostia y Onkologikoa. Esta tecnología permitirá concentrar la radiación en los tumores y proteger los órganos sanos, especialmente en pacientes infantiles.

Imanol Pradales Osakidetza Cáncer Sociedad

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