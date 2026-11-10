¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El acelerador de protones llega a Donostia para tratar el cáncer con mayor precisión
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asistido en San Sebastián a la llegada de la máquina y las piezas para la unidad de protonterapia que Osakidetza construye junto al Hospital Donostia y Onkologikoa. Esta tecnología permitirá concentrar la radiación en los tumores y proteger los órganos sanos, especialmente en pacientes infantiles.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Bizkaia mantendrá en 2027 su descuento del 20% en los abonos de transporte público
EN DIRECTO
Hace min.
Ayesa Digital desarrolla un proyecto para predecir inundaciones y minimizar sus daños mediante computación cuántica
EN DIRECTO
Hace min.
La Federación Vasca de Fútbol reactiva el proceso para lograr la oficialidad internacional de Euskal Selekzioa
EN DIRECTO
Hace min.
Activistas acampan en Pamplona para pedir una solución para las personas migrantes desalojadas de Aranzadi
EN DIRECTO
Hace min.
400 viviendas protegidas en Donostia: el Ayuntamiento aprueba el proyecto de reparcelación de Txomin Enea II
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno de Navarra destaca su red de apoyo integral ante el 25N: "No estamos solas"
EN DIRECTO
Hace min.
Grúas de gran calibre trabajan ya en la instalación del equipo de protonterapia del Hospital Donostia
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco comienza a abonar gran parte de las ayudas por crianza
EN DIRECTO
Hace min.
Buscan a un hombre en Oviedo tras disparar a una mujer y dejar un artefacto explosivo dentro de una mochila
Cargar más