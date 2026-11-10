El lehendakari, Imanol Pradales, ha asistido en San Sebastián a la llegada de la máquina y las piezas para la unidad de protonterapia que Osakidetza construye junto al Hospital Donostia y Onkologikoa. Esta tecnología permitirá concentrar la radiación en los tumores y proteger los órganos sanos, especialmente en pacientes infantiles.