TRANSPORTE PÚBLICO
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Bizkaia mantendrá en 2027 su descuento del 20% en los abonos de transporte público

Sube todas las tarifas por debajo del IPC y comparte el criterio de la Autoridad del Transporte de Euskadi de mantener su actual bonificación del 20%, a expensas de aclarar si el Estado retira o mantiene la suya.
Interior de un autobús de Bizkaibus. Bizkaia mantendrá en 2027 su descuento del 20% al transporte público.
Imagen del interior de una unidad de Bizkaibus. Foto: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha aprobado una subida del 3,9% en todas sus tarifas para 2027, pero mantendrá el 20% de descuento que venía aplicando a los abonos, tal y como aprobó la Autoridad del Transporte de Euskadi. Actualmente los viajes cuentan con una bonificación de entre el 40% y 50%, y la parte restante es financiada por el Estado, cuya continuidad es todavía una incógnita.

En caso de que finalmente las ayudas estatales tengan continuidad y se aprueben nuevas de cara a 2027, estas se sumarán a las aprobadas por las instituciones vascas. El CTB no ha precisado, de momento, cuánto costará finalmente cada título

Lo que sí ha aclarado es que la bonificación se aplicará a los abonos Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 y Gazte Oro, en todas sus modalidades. También en la tarjeta Gizatrans (para personas mayores de 65 años), las personas con gran invalidez y las personas con movilidad reducida.

Por otra parte, CTB informa de que las personas usuarias de la línea de Txorierri pagan, desde el pasado 1 de octubre, la misma tarifa que la línea 3 de metro y que a lo largo de 2027 se eliminará el coste de los transbordos en todos los operadores. Además, durante el primer trimestre de 2027 las zonas tarifarias pasarán de ser cinco a ser tres, y durante ese periodo estudiarán también la aplicación de descuentos progresivos según la renta. 

 

Subida por debajo del IPC

Independientemente de las bonificaciones, todas las tarifas experimentarán una subida de precios del 3,9% a partir del 1 de enero. Sin embargo, el Consorcio de Transportes de Bizkaia ha incidido en que esta subida es inferior al IPC en Euskadi, que en septiembre se situó en un 5% interanual.

En un comunicado, CTB ha matizado que esta actualización “es necesaria para garantizar la sostenibilidad económica" del sistema y seguir invirtiendo "en la calidad del servicio: en frecuencias, en la renovación del material móvil y de las instalaciones, y en su conservación y mantenimiento”. 

Transporte público Metro Bilbao Bizkaibus Sociedad

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