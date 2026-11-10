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Activistas acampan en Pamplona para pedir una solución para las personas migrantes desalojadas de Aranzadi
Las asociaciones critican que el desalojo por la Policía Municipal fue un “salto cualitativo” porque, en vez de ayudarles, se les quitaron todas sus pertenencias, y exigen una intervención "social, no policial" para estas personas que están a la espera de una resolución sobre sus permisos de trabajo y residencia.
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