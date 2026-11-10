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Activistas acampan en Pamplona para pedir una solución para las personas migrantes desalojadas de Aranzadi

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PAMPLONA, 10/11/2026.- La emblemática plaza Consistorial de Pamplona acoge desde la noche de este lunes una acampada con una decena de tiendas de campaña en las que han pasado la noche activistas de 15 asociaciones en demanda de una solución para los migrantes sin hogar que fueron desalojados del parque de Aranzadi hace días. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aranzadiko migratzaileentzat konponbide bat eskatzeko kanpaldia hasi dute Iruñean

EITB

Última actualización

Las asociaciones critican que el desalojo por la Policía Municipal fue un “salto cualitativo” porque, en vez de ayudarles, se les quitaron todas sus pertenencias, y exigen una intervención "social, no policial" para estas personas que están a la espera de una resolución sobre sus permisos de trabajo y residencia.

Migración Vivienda Pamplona Ayuntamiento de Pamplona Sociedad

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