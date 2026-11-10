Bizkaiak eutsi egingo dio garraio-abonuetarako % 20ko beherapenari 2027an
Tarifa guztiak KPIaren azpitik igoko ditu, eta bat egin du Euskadiko Garraio Agintaritzaren irizpidearekin: % 20ko hobariari eutsi egingo dio, Estatuak berea kendu edo mantenduko duen argitzeko zain.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) % 3,9ko igoera onartu du 2027rako tarifa guztietan, baina abonuen gaineko % 20ko deskontua mantenduko du, Euskadiko Garraio Agintaritzak onartu zuen bezala. Gaur egun, bidaiek % 40ko edo % 50eko hobaria dute, eta gainerako zatia Estatuak finantzatzen du, baina oraindik ez du iragarri laguntza horiei eutsiko dien edo ez.
Estatuko laguntzek jarraipena badute edo 2027rako laguntza berriak onartzen badira, beherapen horiek euskal erakundeek onartutakoei gehituko zaizkie. Hori argitzeke, BGPk ez du oraindik zehaztu zenbateko kostua izango duen titulu bakoitzak.
Hori bai, argitu egin du % 20ko hobaria aplikatuko zaiela Bidai 50, Bidai 70, Bidai Oro, Gazte 70 eta Gazte Oro abonuei, modalitate guztietan, baita Gizatrans txartelean ere (65 urtetik gorakoentzat), zein baliaezintasun handiko pertsonei eta mugikortasun urrikoei.
Bestalde, BPGk jakinarazi du Txorierriko linearen erabiltzaileek, joan den urriaren 1etik, metroaren 3. linearen tarifa bera ordaintzen dutela. Era berean, 2027an zehar transbordoen kostua kendu egingo dira operadore guztietan. Gainera, 2027ko lehen hiruhilekoan tarifa-eremuak bost izatetik hiru izatera pasatuko dira, eta aldi horretan errentaren araberako deskontu progresiboak aplikatzea ere aztertuko dute.
KPIaren azpiko igoera
Hobariak hobari, tarifa guztiek % 3,9ko prezio-igoera izango dute urtarrilaren 1etik aurrera. Hala ere, Bizkaiko Garraio Partzuergoak azpimarratu du igoera hori KPIarena baino txikiagoa dela. Izan ere, Euskadin, iraileko urtearteko KPIa % 5ekoa izan zen.
Ohar batean, BGPk zehaztu du eguneratzea "beharrezkoa" dela sistemaren "iraunkortasun ekonomikoa bermatzeko" eta "zerbitzuaren kalitatean" inbertitzen jarraitzeko: "maiztasunetan, material mugikorraren eta instalazioen berrikuntzan, eta hura kontserbatu eta mantentzeko".