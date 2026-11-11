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Lantarongo enpresa kimiko batean piztutako sutea itzaltzea lortu dute
Larrialdi-zerbitzuek lortu dute Lantarongo (Araba) Acideka enpresan produktu kimikoak fabrikatzen dituen enpresan piztu den sutea itzaltzea.
Larrialdi-zerbitzuek lortu dute Lantarongo ( Araba) Acideka enpresan piztu den sutea itzaltzea. Enpresa horrek produktu kimikoak fabrikatzen ditu.
Produktu kimiko industrialak fabrikatzen, biltegiratzen eta banatzen dituen enpresa horren ekoizpen-eremuan piztu da sua.
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