SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lantarongo enpresa kimiko batean piztutako sutea itzaltzea lortu dute

Larrialdi-zerbitzuek lortu dute Lantarongo (Araba) Acideka enpresan produktu kimikoak fabrikatzen dituen enpresan piztu den sutea itzaltzea. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larrialdi-zerbitzuek lortu dute Lantarongo ( Araba) Acideka enpresan piztu den sutea itzaltzea. Enpresa horrek produktu kimikoak fabrikatzen ditu.

Produktu kimiko industrialak fabrikatzen, biltegiratzen eta banatzen dituen enpresa horren ekoizpen-eremuan piztu da sua.

Suteak Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X