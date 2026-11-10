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Denda batzuek erakusleihoak estali dituzte, azaroaren 11ko greban gerta daitezkeen istiluen beldur

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Euskal hiriburuetako establezimendu batzuk erakusleihoak estaltzen ari dira 2026ko azaroaren 11rako deitutako greba egunean gerta daitezkeen istilu eta sabotajeen beldur.

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