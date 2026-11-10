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Denda batzuek erakusleihoak estali dituzte, azaroaren 11ko greban gerta daitezkeen istiluen beldur
Euskal hiriburuetako establezimendu batzuk erakusleihoak estaltzen ari dira 2026ko azaroaren 11rako deitutako greba egunean gerta daitezkeen istilu eta sabotajeen beldur.
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