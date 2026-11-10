TREN-GIDARIEN GREBA

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Renfeko makinisten grebak kaltetutako bidaiariak: "Ez genekien greba zegoenik"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Renfeko tren-gidarien sindikatuek deitutako grebak ezustean harrapatu ditu bidaiari asko. Horietako batzuek denbora luzez itxaron behar izan dute astearte honetarako ezarritako gutxieneko zerbitzuak erabili ahal izateko.

Renfe Grebak Gizartea

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