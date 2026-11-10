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Afectados por la huelga de maquinistas de Renfe: "Es una faena total"
La huelga convocada por los sindicatos de maquinistas de Renfe ha cogido por sorpresa a muchos viajeros. Algunos de ellos han tenido que esperar largo rato para poder hacer uso de los servicios mínimos establecidos para la jornada de este martes.
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