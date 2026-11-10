El Gobierno español concede los beneficios de familias numerosas a las monomarentales con dos hijos

El Consejo de Ministros ha aprobado en la reunión de este martes un real decreto ley para ampliar la protección de familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con una persona progenitoria con discapacidad y más de un hijo.



La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su "especial vulnerabilidad" y garantiza una "protección específica", además de concederse los beneficios de las familias numerosas a las monomarentales con dos hijos.



El decreto ley ha sido impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y se estima que beneficie a más de 760 000 familias, cerca de 3 millones de personas, y supondrá destinar más 820 millones de euros al año para ello.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en su perfil de la red social X su satisfacción por el apoyo que supone para las familias monomarentales y monoparentales. "Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo", ha escrito el jefe del ejecutivo que considera que esta nueva norma "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".



Por su parte, el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que, "por fin" las familias monoparentales vayan a tener "un titulo oficial propio". "Lo conseguimos", ha escrito en su pervil de X.



La norma supone ayudas para las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales ya que, en el Estado español, más del 80 % de estas familias (aquellas con solo una persona progenitora) son mujeres. Por ello, desde el Ministerio se ha querido poner el foco en ellas, incluyendo medidas específicas de apoyo y protección, "al ser las que tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social".





Beneficios



Esto significa que, por ejemplo, una madre sola con dos hijos menores de edad y unos ingresos netos de 24 000 euros al año podrá deducirse 100 euros al mes al ser reconocida como familia numerosa, lo que equivale a tener 1200 euros al año en deducciones fiscales con los que poder disponer de recursos adicionales para alimentación, ropa, material escolar o transporte. Asimismo, esta equiparación se traducirá en descuentos importantes en transporte público o mayor acceso a becas, entre otras medidas, tal y como disfrutan las familias con un título de numerosa.





Apoyo a las personas progenitoras con discapacidad

El real decreto-ley otorga también los beneficios de las familias numerosas a aquellas familias con dos hijos en los que una persona progenitora (padre o madre) tenga una discapacidad igual o superior al 33 %. Y en el caso de las familias monomarentales en las que la persona progenitora tiene una discapacidad y dos hijos tendrán consideración de familia numerosa especial.





