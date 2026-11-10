Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer en Trapagaran a un hombre, de 51 años, por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. El implicado huyó de un control de tráfico a bordo de una furgoneta y colisionó contra una de las patrullas que le perseguían. A consecuencia de los hechos, un ertzaina tuvo que ser trasladado a un hospital y otros dos también precisaron de atención sanitaria.

Los hechos sucedieron a las 18:15 horas de ayer, lunes, en la carretera BI-3745, en un control preventivo de alcoholemia instalado en Trapagaran por agentes de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia. Una furgoneta se acercó al control y, tras detenerse, el conductor reinició la marcha de manera repentina y eludió el dispositivo a gran velocidad.

Dos patrullas emprendieron la persecución de la furgoneta y uno de los vehículos policiales logró adelantarla obligando al conductor a detenerse. Este, sin embargo, aceleró marcha atrás y colisionó de forma intencionada contra el otro coche de la Ertzaintza, ocupado por dos agentes, que sufrieron diversas lesiones. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, mientras que otros dos también recibieron asistencia sanitaria a consecuencia del suceso.

Las y los ertzainas de la Unidad de Tráfico identificaron al conductor implicado, del que se conocían actuaciones similares en fechas recientes, un hombre que tiene retirado el permiso de conducir por la pérdida total de los puntos y que fue detenido por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. También se le abrieron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

El detenido, de 51 años ha sido arrestado en 16 ocasiones anteriormente por la Ertzaintza. Una vez finalicen las diligencias policiales en la Ertzain-etxea de Sestao, la persona será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Barakaldo.