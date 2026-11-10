Hileta Toledon
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Urdako tren istripuan hildako 69 biktimen aldeko hileta elizkizuna

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Hileta-elizkizuna egin dute gaur arratsaldean Toledoko katedralean, Urdako 69 hildakoen omenez. Bertan izan dira Espainiako errege-erreginak, Carlos Cuerpo presidenteordea eta hainbat ministro, baita Alberto Nuñez Feijoo oposizioko burua ere. Senideek 69 kandela jarri dituzte aldarean, hildako biktima bakoitzaren oroimenez. 

Abidadura Handiko Trena Trenen Istripuak Gizartea

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