Extinguido el incendio registrado en una empresa química de Lantarón
Los servicios de emergencia han logrado extinguir un incendio en las instalaciones de la empresa Acideka, ubicada en el municipio de Lantarón (Álava) y dedicada a la fabricación de productos químicos.
Los servicios de emergencia han logrado extinguir un incendio en las instalaciones de la empresa Acideka, ubicada en el municipio de Lantarón (Álava) y dedicada a la fabricación de productos químicos.
La Diputación de Álava ha señalado que no ha habido heridos ni fugas de los materiales almacenados en la empresa y han explicado que los bomberos continúan en las instalaciones para controlar "puntos calientes y posibles escapes".
El fuego se ha iniciado en la zona de producción de esta empresa, dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución de productos químicos industriales.