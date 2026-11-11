Los servicios de emergencia han logrado extinguir un incendio en las instalaciones de la empresa Acideka, ubicada en el municipio de Lantarón (Álava) y dedicada a la fabricación de productos químicos.

La Diputación de Álava ha señalado que no ha habido heridos ni fugas de los materiales almacenados en la empresa y han explicado que los bomberos continúan en las instalaciones para controlar "puntos calientes y posibles escapes".

El fuego se ha iniciado en la zona de producción de esta empresa, dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución de productos químicos industriales.