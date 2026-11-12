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Disturbios y cargas policiales en Madrid y Barcelona tras las manifestaciones de la huelga general

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istiluak eta karga polizialak Madrilen eta Bartzelonan, greba orokorraren manifestazioen ostean

EITB

Última actualización

La jornada de movilizaciones por el derecho a la vivienda y unos salarios dignos terminó con escenas de tensión en Barcelona y Madrid. Tras las manifestaciones, se registraron enfrentamientos con la policía, cargas policiales, escaparates destrozados y contenedores incendiados. Los altercados se saldaron con decenas de detenciones.

Huelgas Vivienda Madrid Barcelona Economía Sociedad

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