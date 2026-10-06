El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés', y minutos después de conocerse el fallo del Constitucional, el Tribunal Supremo ha levando la orden de detención contra Carles Puigdemont, por lo que el expresident ya puede vuelver a Cataluña.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. El magistrado conservador Jose María Macías ha retirado su propuesta respecto al recurso del exconseller Jordi Turull, menos crítica con el Supremo que la del presidente.

De esta forma será la resolución de Conde Pumpido la que fije doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el 'procés', entre ellos Puigdemont, cuyo regreso se antoja inmediato.

La sentencia aprobada ordenaba al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente", lo que avanza el desenlace para los otros líderes del 'procés'.

La sentencia aprobada enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del 'procés' obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.

Ahora bien, según fuentes judiciales, la ponencia del presidente del tribunal se ha modificado ligeramente, en concreto, se han suavizado algunas expresiones que se consideraban duras con el criterio del Supremo, más allá de que los cinco conservadores han anunciado que formularán un voto particular, como era de esperar.