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Aske denuncia que los dos encarcelados por la Audiencia Nacional son víctimas de una "campaña de criminalización"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Askek salatu du "kriminalizazio kanpaina" baten biktima direla Auzitegi Nazionalak espetxeratutako bi lagunak

EITB

Última actualización

Ha destacado que las detenciones han sido actos de "represión contra la militancia política aprovechando el fantasma del terrorismo" y que, "sin prueba alguna, han sido objeto de acusaciones muy graves".

Audiencia Nacional Política

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