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Cristina González toma posesión del cargo de consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco

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Cristina González toma posesión como consejera de Turismo, Comercio y Consumo
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La presidenta del PSE-EE, Cristina González, ha tomado posesión este miércoles del cargo de consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El acto ha tenido lugar en el Palacio de Ajuria Enea, donde el lehendakari, Imanol Pradales, ha animado a la nueva consejera a ser valiente a la hora de tomar decisiones. González ha afirmado que seguirá apostando por "un turismo responsable, sostenible, competitivo e inclusivo" y ha ofrecido su apoyo al comercio, con el objetivo de "dar un salto cualitativo y cuantitativo". El hasta ahora titular de la cartera, Javier Hurtado, ha dejado el cargo para encabezar la candidatura socialista al Congreso en las elecciones generales. 

Gobierno Vasco Turismo Euskadi Cristina González Política

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