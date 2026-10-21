Cristina González toma posesión del cargo de consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco

La presidenta del PSE-EE, Cristina González, ha tomado posesión este miércoles del cargo de consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. El acto ha tenido lugar en el Palacio de Ajuria Enea, donde el lehendakari, Imanol Pradales, ha animado a la nueva consejera a ser valiente a la hora de tomar decisiones. González ha afirmado que seguirá apostando por "un turismo responsable, sostenible, competitivo e inclusivo" y ha ofrecido su apoyo al comercio, con el objetivo de "dar un salto cualitativo y cuantitativo". El hasta ahora titular de la cartera, Javier Hurtado, ha dejado el cargo para encabezar la candidatura socialista al Congreso en las elecciones generales.