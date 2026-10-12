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El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, había pedido al TS que frenara el "intento de atropello" de PP y Vox porque "en democracia el derecho al voto no se prohíbe" sino que se "garantiza".