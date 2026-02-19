EHU cerrará el lunes el campus de Vitoria por un acto de Vox

EHU ha decidido suspender su actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes, 23 de febrero, para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet.

Esta convocatoria está anunciada por el partido ultraderechista como recordatorio del 23F y "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale".

En respuesta al acto del partido de Santiago Abascal, se ha convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada de la Facultad de Farmacia en contra del "partido político fascista Vox" que "criminaliza el antifascismo y promueve el machismo, el españolismo y el racismo".

En un comunicado, el equipo rectoral de la universidad pública vasca ha dado a conocer las “medidas preventivas" que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad".

Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad online. Entre el profesorado se priorizará el teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.

Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas, tampoco en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El rectorado ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".

El pasado 12 de octubre, durante un acto de Falange Española en la capital alavesa, hubo enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos contrarios a ellos que provocaron la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos y daños materiales valorados en 10 000 euros.