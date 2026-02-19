EHU cerrará el lunes el campus de Vitoria por un acto de Vox
EHU ha decidido suspender su actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes, 23 de febrero, para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet.
Esta convocatoria está anunciada por el partido ultraderechista como recordatorio del 23F y "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale".
En respuesta al acto del partido de Santiago Abascal, se ha convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada de la Facultad de Farmacia en contra del "partido político fascista Vox" que "criminaliza el antifascismo y promueve el machismo, el españolismo y el racismo".
En un comunicado, el equipo rectoral de la universidad pública vasca ha dado a conocer las “medidas preventivas" que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad".
Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad online. Entre el profesorado se priorizará el teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.
Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas, tampoco en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El rectorado ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".
El pasado 12 de octubre, durante un acto de Falange Española en la capital alavesa, hubo enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos contrarios a ellos que provocaron la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos y daños materiales valorados en 10 000 euros.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco acoge con buenos ojos la propuesta para exigir el conocimiento de lenguas cooficiales a migrantes que quieran renovar su permiso de residencia
Se trata de una propuesta que ha realizado la Generalitat, al considerar que la lengua puede ser empleada como elemento de cohesión para mejorar su integración. En este contexto, el Gobierno Vasco quiere que el conocimiento del euskera sirva de cohesión para reforzar la integración de migrantes.
Eudel prorroga sus presupuestos por primera vez en 40 años tras las abstención de EH Bildu
EH Bildu ya anunció ayer que los ediles de la coalición abertzale tenían previsto abstenerse en la votación de hoy, por no estar de acuerdo con el proceso de selección del nuevo director de la entidad, impulsado, según denunció, por el PNV. La presidenta de Eudel Esther Apraiz, ha manifestado su "decepción institucional" ante la prórroga y ha advertido de que esto "dificultará la realización" de varios proyectos.
Así pretende Euskadi atender las reivindicaciones de los médicos y paliar la falta de sanitarios
El Gobierno Vasco vuelve a chocar con el Ministerio de Sanidad, a quien reclama que negocie con los médicos y que dé cauce a sus propuestas para afrontar la falta de profesionales.
El Parlamento Vasco recuerda a los socialistas asesinados Fernando Buesa y Enrique Casas
Enrique Casas fue asesinado el 23 de febrero de 1984 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y Fernando Buesa murió junto con su escolta Jorge Díez en un atentado de ETA el 22 de febrero del año 2000. La Mesa de la Cámara autonómica acordó en febrero de 2014 rendir homenaje a los cuatro parlamentarios vascos asesinados por organizaciones terroristas -Fernando Buesa, Enrique Casas, Gregorio Ordóñez y Santiago Brouard- en el Pleno más cercano a la fecha de su asesinato.
Rufián: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros?"
El acto organizado por el líder de ERC bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', ha contado con representación de todos los partidos de izquierda del Estado, a excepción de EH Bildu, Podemos y BNG.
Sánchez defiende que actuó "con contundencia" tras conocer la denuncia contra el DAO de la Policía Nacional y rechaza que Marlaska dimita
En una rueda de prensa desde Nueva Delhidonde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno español ha asegurado que desde el primer momento han apoyado a la "víctima" y apartaron a José Ángel González de su puesto. "Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha apostillado.
Aburto da por zanjada la polémica con Aitor Esteban y seguirá sin publicar el origen de detenidos
El primer edil bilbaíno ha vinculado su decisión con el ‘Pacto por la seguridad’, alcanzado con PSE, EH Bildu y Elkarrekin.
Marlaska dice que dimitirá si la denunciante considera que le ha fallado
El ministro del Interior ha rechazado la petición de dimisión del PP y ha defendido su actuación ante la querella contra el número dos de la Policía.
Denis Itxaso da por encauzadas las diferencias con el lehendakari Pradales
El Consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco señala que, aunque las discrepancias estén encauzadas, tiene una reunión pendiente con el lehendakari, que se celebrará esta semana. Asimismo, ha recordado al líder del EBB del PNV, Aitor Esteban, que el problema está a punto de resolverse y las presiones no ayudan a la solución. También ha hablado en Euskadi Irratia sobre el problema de la vivienda protegida en San Sebastián en los últimos años.