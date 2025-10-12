Al menos 19 detenidos en los incidentes que han tenido lugar en la concentración de la Falange en Vitoria-Gasteiz

Al menos 19 personas han sido detenidas hoy en los incidentes registrados en la concentración convocada por Falange Española en Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración del día de la Hispanidad. Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, han comenzado sobre las 10.50 horas en esta plaza, cuando los participantes en el acto de Falange han fijado su atención en la contramanifestación realizando consignas fascistas; por ejemplo, ondeando banderas españolas, coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España", realizado saludos fascistas y cantado el "Cara al Sol", himno de la Falange.

En el lugar se han concentrado también numerosos grupos de personas que trataban de impedir la celebración de este acto en el centro de Vitoria. Ha sido entonces cuando donde se han lanzado todo tipo de objetos, mobiliario urbano y se han cruzado contenedores.

La Ertzaintza, que ya estaba en el lugar de los hechos, ha movilizado varios recursos de la Brigada Móvil, con el objetivo de impedir altercados. Seguidamente, los incidentes se han expandido a varias calles céntricas de la capital alavesa, donde se han producido la quema de algunos contenedores urbanos.

Más de una treintena de heridos han tenido que ser atendidos por los servicios de salud; entre ellos, 20 agentes, que han resultado heridos leves.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, por el momento son 19 las personas detenidas por presuntos delitos de desórdenes públicos. La investigación sigue abierta, y no se descarta que haya más detenciones.

"Discursos radicales"

Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, no ha dudado en condenar los incidentes ocurridos en la ciudad, mediante la red social X. Etxebarria ha asegurado que estos incidentes son "una demostración más de lo que generán los discursos radicales".

Además, la alcaldesa vitoriana ha transmitido su apoyo a todos los heridos en los enfrentamientos y a las personas que hayan recibido daños.