Incidentes en Vitoria durante el acto organizado por Falange

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian
EITB

Última actualización

Cientos de personas han acudido a hacer frente a la convocatoria fascista y se han producido incidentes con la Ertzaintza, además de algún detenido.

