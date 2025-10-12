URRIAK 12
Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian

18:00 - 20:00
EITB

Faxisten deialdiari aurre egitera bertaratu dira ehunka pertsona, eta istiluak sortu dira Ertzaintzarekin. Pertsonaren bat atxilotu dute.

Ultraeskuina Gasteiz Ertzaintza Manifestazioak Politika

