Vaquero cree irresponsable que Sánchez agote la legislatura hasta 2027

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la intervención de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu fue una respuesta a una “agresión previa” y a “provocaciones” contra los agentes, aunque ha reconocido que la gestión del dispositivo “debió hacerse de otra manera”. Zupiria ha defendido que se trató de un problema de orden público y ha confirmado que una investigación interna determinará si el uso de la fuerza fue proporcional.