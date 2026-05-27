Feijóo urge a Sánchez a convocar elecciones ante una situación "agónica y patética"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" y "patética" que está viviendo el país y ha alertado de un "riesgo de contagio". Dicho esto, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".
Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Feijóo ha indicado que viven una situación de "extrema gravedad" y ha preguntado "cuántas redadas más", "mordidas" y "sumarios" deben conocerse para que el presidente el Gobierno dé la palabra a los españoles en las urnas.
"Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio", ha enfatizado.
Feijóo ha dicho que no sabía lo que estaba ocurriendo esta mañana en Ferraz pero "es otra más, y no otra cualquiera", recordando que hay además abiertos "11 sumarios de corrupción". "Y el Señor Sánchez, visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, 'no robarás', y el octavo mandamiento, 'no mentirás'", ha aseverado.
PSOE
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia y ha defendido la labor del Ejecutivo en el refuerzo de los mecanismos preventivos de conductas ilegales. Cuerpo ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la portavoz del PP, Ester Muñoz.
Sumar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que "no le gusta nada lo que está viendo en la política" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez y en el mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz.
Vox
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este miércoles "detener y juzgar" a "la mafia" de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y ha incluido en este grupo a todos los que "les defienden y justifican".
En un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, Abascal ha ironizado con que "no pasa una semana, ni un día y es que ya ni una hora" sin que se conozcan "nuevos detalles de la mafia" del jefe del Ejecutivo y el expresidente. "Hay que detenerlos y hay que juzgarlos", ha reclamado.
ERC
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una anomalía terrible" que se registre la sede de un partido político, e insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.
"Estamos en un momento en que no sabes lo que es cierto o lo que no, lo que es campaña o lo que no lo es", ha incidido cuando se le ha instado a explicar si ERC va a pedir elecciones tras este episodio.
Rufián ha hablado inicialmente de que tendría que haber "pruebas y una sentencia firme" para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como "línea roja" que "se demuestre" una hipotética "financiación ilegal" del PSOE.
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