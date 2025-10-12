ISTILUAK
Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte Falangek Gasteizen deitu duen bilkuran izandako istiluetan

Faxistek elkarretaratzea deitu dute gaur goizean Arabako hiriburuan, Hispanitatearen Egunaren harira, eta ehunka pertsona bertaratu dira kontramanifestazioa egitera. Istiluak sortu dira Ertzaintzarekin, eta desordena publikoak izan dira, Ertzaintzak baieztatu duenez.

Falangistak, Gasteizen. Argazkia: EITB
Gutxienez 19 pertsona atxilotu dituzte gaur Falange Españolak Gasteizen deitu duen elkarretaratzean izandako istiluetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Falangeko ekitaldia eguerdiko hamabietan zegoen deituta Gasteizko Probintzia plazan, Hispanitatearen Eguna ospatzeko. Tentsio uneak eta istiluak, ordea, lehenago hasi dira, 10:50 aldera. Izan ere, Falangeko ekitaldian parte hartu dutenek, Espainiako banderak eskuan zituztelarik, kontramanifestazioan bildu direnei aurre egin diete, sinbolo faxistak erakutsiz, "Dena Espainia da. Vasconia Espainia da" oihukatuz, "Cara al Sol" abestia kantatuz eta agur faxistak eginez.

Era berean, kontramanifestazioan hainbat pertsona bildu dira Gasteizko erdigunean ekitaldi hori egitea eragozten saiatzeko. Bi taldeak aurrez aurre egon direnean, era guztietako objektuak eta hiri-altzariak jaurti dituzte, baita edukiontziak gurutzatu ere.    

Ertzaintza bertan zegoela, Brigada Mugikorreko hainbat baliabide mobilizatu behar izan dira istiluak eragozteko. Istiluak hiriburuko erdiguneko hainbat kaletara zabaldu dira gero, eta hiriko edukiontzi batzuk erre dituzte.

Osasun-baliabideek bertaratu behar izan dira zaurituak artatzera. Gainera, 20 agente ere arin zauritu dituzte.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, oraingoz 19 pertsona atxilotu dituzte desordena publikoak egotzita. Ikerketa zabalik dago oraindik, eta ez da baztertzen atxiloketa gehiago egitea.

"Diskurtso erradikalak"

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gertatutakoa salatu du, X sare sozialaren bidez. Horren esanetan, gertakari horiek "argi erakusten dute muturreko diskurtsoek zer sortzen duten".

Bestalde, Gasteizko alkateak babesa helarazi die liskarretan zauritu diren guztiei eta kalteak jasan dituztenei.

Istiluak Gasteizen Falangek antolatutako ekitaldian
