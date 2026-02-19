Gasteiz

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EHUk Arabako campusa itxiko du astelehenean, Voxen ekitaldi bat dela-eta

Eskuin muturreko alderdiak otsailaren 23aren oroigarri gisa egin du deialdia, “unibertsitatean askatasuna defendatzeko ezker abertzalearen aurrean”.

UPV VITORIA

Arabako campuseko fakultateetako bat, artxiboko irudi batean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

EHUk erabaki du Arabako campusean datorren astelehenean, otsailak 23, egin behar zen aurrez aurreko jarduera oro bertan behera uztea, Julia Calvet Vox alderdi ultraeskuindarreko Gazteriaren bozeramaileak egun horretarako deitutako ekitaldiak dakarren "arriskuaren" aurrean segurtasuna bermatzeko.

Santiago Abascalen alderdiaren ekitaldiari erantzunez, Farmazia Fakultatearen sarreran elkarretaratze bat deitu dute sare sozialen bidez, "antifaxismoa kriminalizatu eta matxismoa, espainolismoa eta arrazismoa sustatzen dituen Vox alderdi politiko faxistaren" aurka.

Ohar baten bidez, EHUko errektoretza-taldeak egun horretan hartuko dituen "prebentzio-neurrien" berri eman du, komunitatearen “segurtasuna bermatu eta totalitarismoaren aurrean osasun-hesia" jartzeko.

Hala, bertan behera utziko dute Gasteizko campuseko aurrez aurreko jarduera oro; eskolak online emango dituzte, eta telelana lehenetsi. Teknikari eta administrariek ere era horretara jardutea ahalbidetuko dute, zentroetan zerbitzu guztiak bermatzen diren heinean.

Halaber, segurtasun neurri gisa, 08:00etatik aurrera eraikinetarako sarrera nagusiak itxita egongo dira eta unibertsitatearen aparkalekuak zerratuko dira. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila arduratuko da aparkaleku horiek ixteaz.

Errektoreek erabaki horiek hartu dituzte Voxek deitutako ekitaldia "arriskutsua" delakoan, "EHU kanpo gatazka batean nahastuta gerta ez dadin".

Voxen ustez, "onartezina" da EHUko errektoretza-taldeak "faltsukerietara" jotzea eskola-egun batean campusa ixteko erabakia justifikatzeko, "politikan aritzeko beste edozeinen eskubide bera duen alderdi demokratiko baten aurkako salaketa handiak eginez". Era berean, "diskurtso totalitarioak" sustatzea leporatu die ezkerreko eta abertzaleak diren gazte erakundeei, "aurkari politikoen aurka indarkeria erabiltzera iritsiz".

Gogoratu beharra dago joan den urriaren 12an, Falange Españolak Arabako hiriburuan egindako ekitaldi batean liskarrak izan zirela faxisten eta haien aurkako taldeen artean, eta Ertzaintzak esku hartu zuela. Denera, 19 atxilotu, 40 zauritu eta 10.000 euroko kalteak izan ziren.

Gasteiz EHU VOX Araba Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Asamblea general de Eudel en Zumarraga REMITIDA / HANDOUT por EH BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/2/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eudelek aurrekontuak luzatu ditu, 40 urtean lehen aldiz, EH Bilduren abstentzioaren ondorioz

EH Bildu atzo iragarri zuenez, koalizio abertzaleko zinegotziek aurrekontua atzera botatzeko asmoa zuten, gaurko bozketan abstenituz, EAJk bultzatutako zuzendari berriaren hautaketa prozesuarekin ados ez zeudelako. Esther Apraiz Eudelen presidenteak adierazi du"intituzioa etsirik" dagoela erabakiaren aurrean, eta ohartarazi du horrek "zaildu" egingo duela hainbat proiektu egitea. 

Minuto de silencio en el Parlamento Vasco por Fernando Buesa y Enrique Casas
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Legebiltzarrak Fernando Buesa eta Enrique Casas eraildako sozialistak gogoratu ditu

Enrique Casas 1984ko otsailaren 23an hil zuten Komando Autonomo Antikapitalistek, eta Fernando Buesa bere bizkartzain Jorge Diezekin batera hil zen, ETAren atentatu batean, 2000ko otsailaren 22an. Legebiltzarreko Mahaiak 2014ko otsailean erabaki zuen erakunde terroristek hildako lau euskal legebiltzarkideak —Fernando Buesa, Enrique Casas, Gregorio Ordoñez eta Santiago Brouard— omentzea, erailketaren egunetik hurbilen dagoen osoko bilkuran.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X