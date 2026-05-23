Indarraren erabileran "iparrorratz morala beti eskuan" izatea eskatu zien ostiralean Pradalesek Ertzaintzako kide berriei
Indarraren erabileraz hitz egin zuen, hain zuzen ere, atzo, Pradales lehendakarik, Arkauten, Ertzaintzaren promozio berriko diplomen banaketan. "Erantzukizuna eta exigentzia etikoa" eskatu zizkien indarraren erabileran; euskal gizartearekin duten konpromisoa dela eta.
Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute. Bestalde, bihar komunikabideen aurrean egingo du agerraldia Zupiriak.
Flotillako kideen aurka Ertzaintzak izandako jarrera salatu dute EH Bilduk, Sumarrek eta Euskadiko Podemosek
"Elkartasunaren eta giza eskubideen defentsaren ikur den flotillaren aurkako bortizkeriak ez du inolako justifikaziorik. Isralek bahitutako pertsonak Euskal Herrira ailegatzean kolpatu eta atxilotzea ez da onargarria" ohartarazi du EH Bilduk. Oso gogor mintzatu dira Sumar eta Podemos ere.
De Andresen ustez, Zapatero "gizatxarra" da eta Venezuela "bere burua aberasteko" erabili du
Euskadiko PPren presidenteak normaltzat jo du sozialista askok inputazioa ez sinistea, "sozialisten ereduari jarraikiz" jokatu baitzuen Zapaterok. "Horregatik ez dut sinisten", azpimarratu du.
Torresen iritzian, "harrigarria eta ulertezina" da EAJk Munduko Txapelketaren harian "atzera egin izana"
Bizkaiko PSE-EEko idazkari nagusi eta bigarren lehendakariorde Mikel Torres Donostia eta Bilboko hautagaitzen alde agertu da, eta Bilbok 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izan behar duela eta Euskadik, oro har, erronka horri aurre egiteko jarrera erakutsi behar duela esan du.
EAJk Monica Garciaren aurka egin du medikuen grebagatik, eta arazoa lehenagotik datorrela esan du EH Bilduk
PSE-EEk, EH Bilduk, PPk eta Sumarrek uste dute Eusko Jaurlaritzak badituela eskumenak antolaketarekin zerikusia duten arazoak konpontzeko.
PSNk "erabateko errespetua" du Zapateroren errugabetasun presuntzioaren aurrean
Esther Iso PSNko Antolakuntza idazkariak adierazi duenez, presidente ohiarentzat "hitz onak" baino ez dituzte, "nafar guztiak gozatzen ari diren ondareagatik".
Nafarroako Gobernuak UPNren "noraeza" kritikatu du Athleticen elastikoarekin izandako polemikan
Alderdi politikoak LORAFNA (Nafarroako Autonomia Estatutua) eguneratzea eztabaidatzen ari ziren gaur Parlamentuko batzorde batean, eta klub zuri-gorriaren elastikoaren harira piztutako polemikaren inguruko iritziak emateko tartea ere hartu dute.
Lehendakariaren elkarrizketa, 10 titularretan
Imanol Pradales lehendakariak hainbat gai jorratu ditu Radio Euskadin, hala nola medikuen greba, etxebizitzaren arazoa edo autogobernuaren estatus berria.