Así arrancan los partidos vascos la carrera electoral hacia el 29 de noviembre
Quedan algo más de dos semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre en el que se elegirán a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. La campaña electoral comienza oficialmente el viernes, 13 de noviembre, pero todos los partidos políticos que concurren han comenzado a pedir el voto unas horas antes.
Andueza: “Está en juego el futuro del país”
El PSE-EE ha realizado el acto de arranque de campaña en el Itsasmuseum de Bilbao. En el mismo han intervenido los cabezas de lista al Congreso, Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado, así como el secretario general del partido, Eneko Andueza.
Andueza ha pedido el voto para los socialistas como "única vía directa, segura y útil para frenar a la derecha y a la ultraderecha". "Si no quieres un gobierno de PP y Vox, no hay otra opción", ha asegurado y ha pedido a los votantes que no “arriesguen votando a intermediarios”.
A su juicio, estos no son unos comicios "cualquiera" porque está en juego "el futuro de este país". "Lo que está en juego no son sólo escaños, están en juego las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, la vivienda, el empleo digno, la igualdad, los derechos sociales, la libertad y la democracia", ha indicado.
El PNV no pondrá "ni alfombras rojas ni azules"
El PNV ha abierto la campaña electoral con un acto en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, en el que los cabezas de lista al Congreso por las tres circunscripciones vascas, Maribel Vaquero (Gipuzkoa), Idoia Sagastizabal (Bizkaia) y Gorka Urtaran (Álava), han estado arropados por Aitor Esteban y el lehendakari, Imanol Pradales.
Aitor Esteban ha asegurado que su partido no va a echarse "en brazos de nadie", que no pondrá "ni alfombras rojas ni azules", y ha advertido de que el autogobierno vasco "no se toca".
El presidente del PNV ha señalado que la referencia del grupo vasco es Euskadi. "Esa es nuestra forma de estar en Madrid. Con voz propia, sin formar parte de ningún bloque y sin tener que pedir permiso para defender nuestros intereses", ha subrayado. Ha reconocido que no sabe qué acuerdos serán posibles ni cuánto durarán, pero sí que el día 30 el PNV estará ahí para ser la voz de Euskadi, "para hablar de presupuestos, leyes, inversiones, empleo, pensiones, infraestructuras, vivienda y autogobierno".
EH Bildu promete dar "una paliza democrática"
EH Bildu ha elegido Vitoria-Gasteiz para la apertura de la campaña electoral. El secretario general, Arnaldo Otegi, ha asegurado que darán "una paliza democrática, popular, trabajadora, feminista y abertzale" a PP y a Vox.
Tras mostrarse convencido de que EH Bildu puede ser la lista más votada en Álava, ha explicado que hay que elegir entre quienes pretenden "recortar derechos” y quienes tienen "claro que hay que ampliarlos y conquistar libertades". Ha asegurado que no están en la política para hacer "apología de la resignación", sino para "construir gobiernos de la esperanza".
El candidato por Bizkaia Oskar Matute ha denunciado que parecía que las derechas "eran capaces de imponer un sentimiento de resignación y derrota", pero que últimamente "la esperanza ha empezado a cambiar de bando". "La internacional reaccionaria de Trump, Bolsonaro, Netanyahu, Feijóo y Abascal, está cayendo una y otra vez en las urnas", ha añadido.
El PP se define como “única alternativa al sanchismo”
El PP vasco ha reunido en un hotel de Bilbao a todos los candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones. El presidente de la formación, Javier de Andrés, ha presentado su partido como “la única alternativa al sanchismo y la única que garantiza el cambio” y ha subrayado la importancia de la participación “por la trascendencia” de los comicios.
En su opinión, esta legislatura pasada “nos ha hecho más pobres y ha sido inútil para el País Vasco". Ha afirmado que "con el sanchismo solo les ha ido bien a los corruptos” y “se ha dado vía libre a las políticas de izquierda más radicales”. Además, ha criticado al PNV por no hacer “el más mínimo reproche” a esas “políticas sectarias”.
Frente Amplio ve las elecciones como “un referéndum entre vivienda y rentismo”
Frente Amplio ha comenzado la campaña en el Aquarium de Donostia. El cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Lander Martínez, ha asegurado que estas elecciones son "un referéndum entre vivienda y rentismo, entre futuro y retroceso". Durante el acto, ha lamentado que "llevemos once años con una Ley vasca de Vivienda y haya familias que destinan casi la mitad de sus ingresos al alquiler mientras esperan a Etxebide".
Martínez también ha defendido la necesidad de reforzar la representación de Frente Amplio en Madrid con el fin de "impulsar nuevas políticas de vivienda y reducir el coste de la vida". Ha reivindicado "un país donde la prosperidad se note a final de mes, donde trabajar permita vivir y donde ninguna generación tenga que renunciar a sus proyectos".