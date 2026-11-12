Quedan algo más de dos semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre en el que se elegirán a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. La campaña electoral comienza oficialmente el viernes, 13 de noviembre, pero todos los partidos políticos que concurren han comenzado a pedir el voto unas horas antes.

Andueza: “Está en juego el futuro del país”

El PSE-EE ha realizado el acto de arranque de campaña en el Itsasmuseum de Bilbao. En el mismo han intervenido los cabezas de lista al Congreso, Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado, así como el secretario general del partido, Eneko Andueza.

Andueza ha pedido el voto para los socialistas como "única vía directa, segura y útil para frenar a la derecha y a la ultraderecha". "Si no quieres un gobierno de PP y Vox, no hay otra opción", ha asegurado y ha pedido a los votantes que no “arriesguen votando a intermediarios”.

A su juicio, estos no son unos comicios "cualquiera" porque está en juego "el futuro de este país". "Lo que está en juego no son sólo escaños, están en juego las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, la vivienda, el empleo digno, la igualdad, los derechos sociales, la libertad y la democracia", ha indicado.