EH Bildu y el PSE-EE empatarían en las elecciones generales en la CAPV, con entre 6 y 8 escaños

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre afirma que EH Bildu y el PSE-EE empatarían en el primer puesto en la comunidad autónoma del País Vasco, con entre seis y ocho diputados en el Congreso de los Diputados cada uno de ellos. El tercer puesto sería para el PNV y en cuarto lugar coloca al PP. En Navarra, el CIS otorga la victoria al PSN, seguido de PP y EH Bildu. A nivel estatal, afirma que el PSOE vencería en las elecciones con un respaldo del 33,3 % y una horquilla entre 134 y 143 diputados. Asimismo, sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

A pocas horas del inicio de la campaña electoral, el CIS ha publicado los resultados del macrosondeo preelectoral, de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Empate en la CAPV

En la comunidad autónoma de Euskadi, donde hay 18 escaños en juego para el Congreso, augura un empate entre EH Bildu y PSE-EE, y otorga a cada uno una horquilla entre seis y ocho escaños. En tercer lugar, coloca al PNV con entre 2 y 4 escaños.

En las últimas elecciones generales, ganó el PSE-EE, pero consiguó el mismo número de escaños que el PNV y EH Bildu. En esta ocasión, el CIS augura una bajada a la formación de Aitor Esteban.

En cuarto lugar, prevé que estará el PP que podría conseguir entre cero y dos asientos. Asimismo, otorga entre cero y un diputado por Bizkaia a Vox. El resto de las formaciones no lograrían representación en la CAPV.

Por territorios, EH Bildu ganaría en Gipuzkoa y el PSE en Bizkaia, mientras que en Álava ambos empatarían.



En Bizkaia, la más poblada y la que más escaños reparte (ocho) ganarían los socialistas, con entre 3 y 4 escaños, seguidos de EH Bildu con 2-3, relegando al PNV en su feudo tradicional al tercer lugar, con 1-2 diputados. El PP y Vox tendrían entre cero y uno en este territorio.



En Gipuzkoa la encuesta no da horquillas de posibles escaños, sino que prevé resultados ya fijos: ganaría la coalición abertzale, que se llevaría la mitad, tres, de los seis escaños en liza. Segundos serían los socialistas con dos escaños y tercero el PNV con un diputado.

Finalmente, en Álava, que reparte cuatro escaños y donde los resultados suelen ser muy ajustados, PSE y EH Bildu lograrían entre uno y dos, por 0-1 de PNV y PP.

Estos datos son el resultado de 2244 entrevistas realizadas en la comunidad autónoma entre el 7 y el 30 octubre.

El PSN-PSOE gana en Navarra

El PSN-PSOE obtendría dos escaños para el Congreso en Navarra, según el CIS. Esta macroencuesta coloca en segundo y tercer lugar al PP y a EH Bildu, con uno o dos diputados cada uno.

Les seguiría Vox con cero o un representantes y el resto de formaciones no conseguiría ningún diputado.

La encuesta se ha elaborado sobre una muestra 659 encuestas realizadas en Navarra y tiene un margen de error del 3,9 %.

Clara victoria del PSOE en el Estado

La macroencuesta CIS otorga la victoria al PSOE en el conjunto del Estado español con un respaldo del 33,3 % y una horquilla entre 134 y 143 diputados.

Al Partido Popular le da una estimación de voto del 25,5 % (ocho puntos menos que en 2023), y una horquilla entre 98 y 106 diputados. Vox subiría al 18,4 % en porcentaje de votos y conseguiría entre 57 y 65 escaños. Por lo tanto, según la encuesta del CIS, una posible alianza entre estos dos partidos de derechas no llegaría a los 176 diputados que se necesita para la mayoría absoluta.

Frente Amplio (antes Sumar), por su parte, caería hasta 7-11 escaños y Podemos estaría en riesgo de desaparecer con uno o ningún representante.

No obstante, teniendo en cuenta los tramos altos de las horquillas atribuidas a los socialistas y otras fuerzas de izquierda (Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valenciá, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC), el PSOE podría optar nuevamente a gobernar si consigue su apoyo.

En el conjunto del Estado se han ralizado 45 074 entrevistas en 4190 municipios.