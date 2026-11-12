EH Bilduk eta PSE-EEk berdindu egingo lukete hauteskunde orokorretan EAEn, 6-8 eserlekurekin
CISek egindako makroinkestaren arabera, PSNk irabaziko lituzke hauteskundeak Nafarroan, eta PSOE izango litzateke garaile Estatuan, botoen % 33 eskuratuta. Era berean, PPren eta Voxen balizko akordio batek ez luke gehiengo absoluturik lortuko.
Ikerketa Soziologikoen Zentroak (CIS) azaroaren 29ko hauteskundeei begira egin duen makroinkestaren arabera, EH Bilduk eta PSE-EEk berdindu egingo lukete lehen postuan Euskal Autonomia Erkidegoan, bakoitzak Diputatuen Kongresurako sei eta zortzi eserleku artean lortuta. Jarraian, EAJ kokatuko litzateke eta laugarren postuan, berriz, PP.
Nafarroan, CISen inkestak PSNri ematen dio garaipena, PP eta EH Bildu atzetik dituela. Estatu mailan, berriz, PSOEk irabaziko lituzke hauteskundeak, botoen % 33,3ko babesa eta 134 eta 143 diputatu arteko ordezkaritza lortuta. Era berean, PPren eta Voxen arteko balizko akordio bat urrun egongo litzateke gehiengo absolututik.
Kanpaina hasi baino ordu gutxi lehenago, CISek hauteskundeen aurreko makroinkestaren emaitzak argitaratu ditu, azaroaren 29ko hauteskundeei begira.
Berdinketa Euskal Autonomia Erkidegoan
Euskadin, Diputatuen Kongresurako jokoan dauden 18 eserlekuetatik, EH Bilduk eta PSE-EEk berdinketa izango luketela aurreikusten du inkestak, biek ala biek sei eta zortzi eserleku artean lortuta. Hirugarren postuan EAJ kokatzen du, bi eta lau eserleku artean eskuratuta.
Azken hauteskunde orokorretan, PSE-EEk irabazi zuen, baina EAJk eta EH Bilduk adina eserleku lortu zituen. Oraingoan, Aitor Estebanen alderdiari beherakada aurreikusten dio CISek.
Laugarren postuan PP kokatzen du, zero eta bi eserleku artean lortzeko aukerarekin. Voxi, berriz, Bizkaian zero eta diputatu bat artean esleitzen dizkio. Gainerako alderdiek ez lukete ordezkaritzarik lortuko EAEn.
Lurraldeka, EH Bilduk Gipuzkoan irabaziko luke eta PSE-EEk Bizkaian; Araban, berriz, bi alderdiek berdinketa izango lukete.
Bizkaian, biztanle gehien dituen eta eserleku gehien banatzen dituen lurraldean (zortzi), sozialistek irabaziko lukete, hiru eta lau eserleku artean lortuta. EH Bildu bigarren geratuko litzateke, bi eta hiru artean eskuratuta, eta EAJ hirugarren, bere ohiko gotorlekuan, bat eta bi eserleku artean lortuta. PPk eta Voxek zero eta diputatu bana artean eskuratuko lukete lurralde horretan.
Gipuzkoan, inkestak ez du eserleku kopuruaren tarterik ematen, emaitza zehatzak baizik. Koalizio abertzaleak irabaziko luke, jokoan dauden sei eserlekuetatik hiru eskuratuta, hau da, erdiak. Sozialistak bigarren geratuko lirateke, bi eserlekurekin, eta EAJ hirugarren, diputatu batekin.
Azkenik, Araban, lau eserleku banatzen diren eta emaitzak oso estuak izan ohi diren lurraldean, PSE-EEk eta EH Bilduk bat eta bi eserleku artean lortuko lituzkete; EAJk eta PPk, berriz, zero eta bat artean.
Datu horiek urriaren 7tik 30era bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan egindako 2.244 elkarrizketaren emaitza dira.
PSN-PSOEk irabaziko luke Nafarroan
CISen arabera, PSN-PSOEk bi eserleku lortuko lituzke Nafarroan Diputatuen Kongresurako. Makroinkestak PP eta EH Bildu kokatzen ditu bigarren eta hirugarren postuetan, bakoitzari diputatu bat edo bi emanda.
Horien atzetik Vox legoke, zero eta ordezkari bat artean lortzeko aukerarekin. Gainerako alderdiek ez lukete diputaturik eskuratuko.
Inkesta Nafarroan egindako 659 elkarrizketatan oinarritzen da, eta % 3,9ko errore-marjina du.
PSOEren garaipen argia Estatu mailan
CISen makroinkestak PSOEri ematen dio garaipena Estatu osoan, botoen % 33,3ko babesa eta 134 eta 143 diputatu arteko ordezkaritza aurreikusita.
Alderdi Popularrari, berriz, botoen % 25,5eko estimazioa ematen dio (2023an baino zortzi puntu gutxiago), eta 98 eta 106 eserleku artean eskuratuko lituzke.
Voxek botoen % 18,4 lortuko lituzke, eta 57 eta 65 eserleku artean eskuratuko lituzke. Beraz, CISen inkestaren arabera, eskuineko bi alderdien arteko balizko aliantzak ez lituzke gehiengo absolutua osatzeko behar diren 176 diputatuak lortuko.
Frente Amplio (lehen Sumar zena) 7-11 eserlekuetara jaitsiko litzateke, eta Podemos ordezkaritzarik gabe geratzeko arriskuan legoke, diputatu bakarra edo bat ere ez lortuta.
Hala ere, sozialistei eta gainerako ezkerreko indarrei (Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valencià, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli eta UPC) esleitutako eserleku-tarteen goiko muturrak kontuan hartuta, PSOEk gobernura itzultzeko aukera izan lezake, alderdi horien babesa lortuz gero.
Estatu osoan, 4.190 udalerritan 45.074 elkarrizketa egin dira.