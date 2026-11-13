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La campaña electoral estrena un sistema de vigilancia contra los bulos en redes
Los expertos advierten del papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la difusión de bulos. Por ello, la alianza Comprobado e Iberifier monitorizarán la desinformación durante la campaña electoral y alertarán a las plataformas sobre los contenidos falsos.
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