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La campaña electoral estrena un sistema de vigilancia contra los bulos en redes

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SANTANDER, 12/11/2026.-Vista de los preparativos del material electoral para las elecciones generares del 29N, este jueves en Santander. La lucha del PP y el PSOE por el quinto escaño de los que corresponden a Cantabria en el Congreso puede ser lo que marque la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que comienza este viernes.-EFE/Pedro Puente Hoyos
18:00 - 20:00

EITB

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Los expertos advierten del papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la difusión de bulos. Por ello, la alianza Comprobado e Iberifier monitorizarán la desinformación durante la campaña electoral y alertarán a las plataformas sobre los contenidos falsos.

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