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Actos de campaña: viernes 13 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainako ekitaldiak: azaroak 13, ostirala
Tras los grandes actos inaugurales, los partidos se han volcado en la campaña de cara al 29 de noviembre. Con el objetivo de marcar un perfil propio, este inicio ha sacado a relucir la tensión entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE. Por lo demás, se han impuesto dos discursos, uno que sitúa el debate en la agenda de Euskadi y otro en los dos bloques de ámbito estatal. Estos han sido los actos de hoy.
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