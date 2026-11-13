Hoy es noticia:
Campaña electoral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Actos de campaña: viernes 13 de noviembre

Publicidad
Portada campaña 29N Elecciones generales es
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainako ekitaldiak: azaroak 13, ostirala

EITB

Última actualización

Tras los grandes actos inaugurales, los partidos se han volcado en la campaña de cara al 29 de noviembre. Con el objetivo de marcar un perfil propio, este inicio ha sacado a relucir la tensión entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE. Por lo demás, se han impuesto dos discursos, uno que sitúa el debate en la agenda de Euskadi y otro en los dos bloques de ámbito estatal. Estos han sido los actos de hoy.

Elecciones PSE EE EAJ-PNV EH Bildu PP Vasco Congreso Diputados Senado Navarra Comunidad Autonóma Vasca Elecciones Generales

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X