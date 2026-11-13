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Hauteskunde kanpaina
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Kanpainako ekitaldiak: azaroak 13, ostirala

Iragarkia
Portada campaña 29N Elecciones generales eu
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hasiera ekitaldi handien ondotik, azaroaren 29ra begira eta kanpainan murgildurik dira alderdiak. Profil propioa markatzeko helburuarekin, Gobernukide diren EAJ eta PSE-EEren arteko tentsioa azaleratu du hasiera honek. Gainerakoan, bi diskurtso nagusitu dira; batak Euskadiko agendan kokatzen du eztabaida, besteak, estatu mailako bi blokeetan. Hauexek izan dira gaurko ekitaldiak.

Hauteskundeak PSE EE EAJ-PNV EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Diputatuen Kongresua Senatua Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Hauteskunde Orokorrak

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