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Horrela hasi dute euskal alderdiek azaroaren 29rako lasterketa
Espainiako Kongresu eta Senaturako hautagaiek hasiera eman diote gaur gauean hauteskunde kanpainari. Azaroaren 27ra bitartean, EAEko eta Nafarroako herri eta hiriburuak bisitatuko dituzte.
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