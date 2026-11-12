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Horrela hasi dute euskal alderdiek azaroaren 29rako lasterketa

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Espainiako Kongresu eta Senaturako hautagaiek hasiera eman diote gaur gauean hauteskunde kanpainari. Azaroaren 27ra bitartean, EAEko eta Nafarroako herri eta hiriburuak bisitatuko dituzte. 

UPN Geroa Bai Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV Podemos Euskadi Sumar PSE EE PSN EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra

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