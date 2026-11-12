Abian da azaroaren 29ko hauteskundeetako kanpaina
Kanpaina ofizialki gauerdian hasiko den arren, alderdi guztiek aurreratu dituzte lehen ekitaldiak. PSE-EEk, EAJk, EH Bilduk, PPk eta Fronte Zabalak eman diote hasiera hauteskunde-kanpainari, hautagai nagusiek parte hartu duten mitinen bidez.
Bi aste pasa falta dira Diputatuen Kongresuko eta Senatuko kideak aukeratuko diren azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak egiteko. Kanpaina ofizialki azaroaren 13an, ostiralean, hasten bada ere, alderdi politiko guztiek botoa eskatzeko ekitaldiak aurreratu dituzte.
Andueza: “Etorkizuna dago jokoan”
PSE-EEk Bilboko Itsasmuseumen egin du hauteskunde-kanpainaren hasierako ekitaldia. Bertan izan dira Kongresurako zerrendaburuak: Patxi Lopez, Rafaela Romero eta Javier Hurtado, baita Eneko Andueza alderdiko idazkari nagusia ere.
Anduezak sozialistei botoa emateko eskatu du, “eskuinari eta ultra eskuinari aurre egiteko zuzeneko bide bakarra, segurua eta baliagarria” direla argudiatuta. “PPren eta Voxen gobernurik nahi ez duenarentzat, ez dago beste aukerarik”, ziurtatu du. Era berean, hautesleei eskatu die “arriskurik ez” dezatela hartu, “botoa bitartekariei emanda”.
PSE-EEren idazkari nagusiaren iritzian, hauteskunde hauek “ez dira nolanahikoak” eta “herrialde honen etorkizuna jokoan” dagoela aitortu du. “Jokoan dagoena ez dira soilik eserlekuak; horrez gainera, pentsioak, osasun publikoa, hezkuntza publikoa, etxebizitza, enplegu duina, berdintasuna, eskubide sozialak, askatasuna eta demokrazia ere badaude jokoan”, adierazi du.
EAJk ez du "alfonbra gorririk, ez urdinik" jarriko
EAJk Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan eman dio hasiera hauteskunde-kanpainari. Maribel Vaquero (Gipuzkoa), Idoia Sagastizabal (Bizkaia) eta Gorka Urtaran (Araba) Diputatuen Kongresurako zerrendaburuek Aitor Esteban alderdiko buruaren eta Imanol Pradales lehendakariaren babesa izan dute.
Aitor Estebanek esan du bere alderdia ez dela "inoren menpean" jarriko, ez duela "alfonbra gorririk, ezta urdinik ere" zabalduko beste alderdientzat. Horrez gainera, euskal autogobernua ez dela "ukitzen" ohartarazi du.
EAJko presidenteak adierazi duenez, bere alderdiaren erreferentzia Euskadi da. "Hori da Madrilen egoteko dugun modua. Ahots propioarekin, inongo bloketako kide izan gabe eta gure interesak defendatzeko baimenik eskatu behar izan gabe", azpimarratu du. Onartu du ez dakiela zer akordio egin ahal izango diren, ezta zenbat iraungo duten ere. Hala ere, azaroaren 30ean, EAJ han egongo dela ziurtatu du "aurrekontuez, legeez, inbertsioez, enpleguaz, pentsioez, azpiegiturez, etxebizitzaz eta autogobernuaz hitz egiteko prest".
EH Bilduk “astindu demokratikoa” ematea agindu du
EH Bilduk Gasteiz aukeratu du hauteskunde-kanpainari hasiera emateko. Arnaldo Otegi idazkari nagusiak ziurtatu du, PPri eta Voxi “astindu demokratiko, herrikoi, langile, feminista eta abertzalea” emango dietela.
Sinetsita agertu da EH Bildurena izan daitekeela Araban boto gehien jasoko dituen zerrenda eta argi utzi du bi aukeren artean hautatu beharko dela: “eskubideak murriztu nahi dituztenen” eta “eskubideak zabaldu eta askatasunak konkistatu behar direla argi dutenen” artean. Adierazi du ez daudela politikan “etsipenaren apologia egiteko”, “itxaropenaren gobernuak eraikitzeko” baizik.
Bestalde, Bizkaitik Kongresurako hautagai den Oskar Matutek salatu du eskuina “etsipen- eta porrot-sentimendua ia inposatzera iritsi” zela, baina azkenaldian “itxaropena beste aldera igarotzen” hasi dela esan du. “Trumpen, Bolsonaroren, Netanyahuren, Feijooren eta Abascalen mugimendu erreakzionarioak behin eta berriz galtzen ditu hauteskundeak”, gaineratu du.
PPk “sanchismoaren aurkako alternatiba bakarra” dela dio
EAEko PPk hauteskunde hauetara aurkezten diren hautagai guztiak bildu ditu Bilboko hotel batean. Alderdiaren presidente Javier de Andresek bere alderdia “sanchismoaren aurkako alternatiba bakarra” dela esan du, “aldaketa bermatuko duen bakarra”. Hauteskundeak oso garrantzitsutzat jo ditu eta parte hartzearen beharra azpimarratu du.
De Andresen iritziz, bukatu berri den legegintzaldiak “pobreago egin gaitu, eta alferrikakoa izan da Euskal Autonomia Erkidegoarentzat”. “Sanchismoarekin ustelkerian ari direnek baino ez dute irabazi”, adierazi du, eta “ezkerreko politika erradikalenek bidea librea” izan dutela gaineratu du. Horrez gain, EAJ kritikatu du, “politika sektario” horien aurrean “gaitzespenik txikiena ere ez” duela egin esanez.
Fronte Zabalarentzat “etxebizitzaren eta errentismoaren arteko erreferenduma” dira hauteskundeak
Fronte Zabalak Donostiako Aquariumean hasi du hauteskunde-kanpaina. Lander Martinez Bizkaiko zerrendaburuak adierazi du hauteskunde hauek “etxebizitzaren eta errentismoaren arteko erreferenduma direla”. Ekitaldian, salatu du hamaika urte igaro direla Euskal Etxebizitza Legea indarrean jarri zenetik, eta, hala ere, badirela “diru-sarreren erdia alokairua ordaintzeko erabiltzen duten familiak, Etxebideren zain dauden bitartean”.
Martinezek Fronte Zabalaren ordezkaritza indartzeko beharra defendatu du, “etxebizitza-politika berriak bultzatu eta bizi-kostua murrizteko”. “Oparotasuna hilaren amaieran ere nabarituko den herrialdea” aldarrikatu du, “lan egiteak bizitzeko aukera emango duen herrialdea, eta belaunaldi bakar batek ere bere proiektuei uko egin beharko ez diena”.