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Campaña electoral: actos de la tarde del 13 de noviembre
Euskaraz irakurri: Azaroaren 29ko hauteskundeak: alderdien arratsaldeko ekitaldiak
La vivienda y el mensaje contra la ultraderecha han sido algunos de los principales temas de los actos de campaña celebrados esta tarde por los partidos. Esta es la crónica de sus intervenciones de hoy por la tarde.
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