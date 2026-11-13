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Campaña electoral: actos de la tarde del 13 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azaroaren 29ko hauteskundeak: alderdien arratsaldeko ekitaldiak

EITB

Última actualización

La vivienda y el mensaje contra la ultraderecha han sido algunos de los principales temas de los actos de campaña celebrados esta tarde por los partidos. Esta es la crónica de sus intervenciones de hoy por la tarde.

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