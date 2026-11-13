Albiste dira

Hauteskunde orokorrak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hauteskunde-kanpaina: azaroaren 13ko arratsaldeko ekitaldiak

Iragarkia
Portada campaña 29N Elecciones generales eu
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza eta ultraeskuinaren aurkako mezua izan dira alderdien arratsaldeko ekitaldietako gai nagusietako batzuk. Hauxe izan da alderdien gaurko arratsaldeko ekitaldien kronika.

Hauteskunde Orokorrak Alderdi Politikoak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X