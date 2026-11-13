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Hauteskunde-kanpainan sare sozialetan zabaldutako gezurrak zaintzeko sistema berezia jarriko dute martxan
Adituen arabera, adimen artifiziala izango da hauteskunde-kanpainan gezurrezko informazioa zabaltzeko tresna nagusietako bat. Hori dela eta, Comprobado eta Iberifier konpainiak elkarlanean arituko dira sare sozialetan zabaltzen den desinformazioa identifikatu eta plataformei horren berri emateko.
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