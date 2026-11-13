Hauteskunde-kanpaina
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Hauteskunde-kanpainan sare sozialetan zabaldutako gezurrak zaintzeko sistema berezia jarriko dute martxan

Iragarkia
SANTANDER, 12/11/2026.-Vista de los preparativos del material electoral para las elecciones generares del 29N, este jueves en Santander. La lucha del PP y el PSOE por el quinto escaño de los que corresponden a Cantabria en el Congreso puede ser lo que marque la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que comienza este viernes.-EFE/Pedro Puente Hoyos
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Adituen arabera, adimen artifiziala izango da hauteskunde-kanpainan gezurrezko informazioa zabaltzeko tresna nagusietako bat. Hori dela eta, Comprobado eta Iberifier konpainiak elkarlanean arituko dira sare sozialetan zabaltzen den desinformazioa identifikatu eta plataformei horren berri emateko.

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