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Hauteskunde-kanpaina sareetan: hautesleengana iristeko formatu berriak
Hauteskunde-kanpaina sare sozialetara ere iritsi da, eta gero eta alderdi gehiagok erabiltzen dituzte YouTube eta eduki-sortzaile ezagunen plataformak ohiko zirkulu politikotik kanpo dauden hautesleengana heltzeko. Horren adibide da Jordi Wild youtuber ezagunaren The Wild Project saioa.
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