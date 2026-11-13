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Hauteskunde-kanpaina sareetan: hautesleengana iristeko formatu berriak

Iragarkia
Facebook TikTok Instagram X Snapchat Threads YouTube Telegram WhatsApp
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde-kanpaina sare sozialetara ere iritsi da, eta gero eta alderdi gehiagok erabiltzen dituzte YouTube eta eduki-sortzaile ezagunen plataformak ohiko zirkulu politikotik kanpo dauden hautesleengana heltzeko. Horren adibide da Jordi Wild youtuber ezagunaren The Wild Project saioa.

Hauteskunde Orokorrak Alderdi Politikoak Sare Sozialak

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