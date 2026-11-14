HAUTESKUNDE OROKORRAK
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Hauteskunde kanpaina Euskadin: Hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldi nagusiak

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Portada campaña 29N Elecciones generales eu
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbat goizeko mitin eta ekitaldietan, etxebizitza, mugikortasuna, bizitzaren kostua eta ekonomia izan dituzte hizpide hautagaiek.

Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV Sumar Hauteskundeak PSE EE EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra

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