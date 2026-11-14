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Hauteskunde kanpaina Euskadin: Hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldi nagusiak
Larunbat goizeko mitin eta ekitaldietan, etxebizitza, mugikortasuna, bizitzaren kostua eta ekonomia izan dituzte hizpide hautagaiek.
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