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La IA también hace campaña: ¿Es peligroso preguntarle sobre el voto?
Euskaraz irakurri: AA ere kanpainan sartu da: Arriskutsua da botoari buruz galdetzea?
La inteligencia artificial se ha convertido en una fuente de consulta para casi todo, incluso para decidir a quién votar. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en sus respuestas cuando hablamos de política? ¿Puede influir en nuestras decisiones electorales o reproducir sesgos ideológicos? Hablamos con Julen Orbegozo, profesor de la EHU e investigador de Gureiker, sobre los riesgos de delegar nuestro criterio político en la IA y el papel que juegan las grandes tecnológicas y los medios de comunicación en la construcción de sus respuestas.
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