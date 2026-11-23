La inteligencia artificial se ha convertido en una fuente de consulta para casi todo, incluso para decidir a quién votar. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en sus respuestas cuando hablamos de política? ¿Puede influir en nuestras decisiones electorales o reproducir sesgos ideológicos? Hablamos con Julen Orbegozo, profesor de la EHU e investigador de Gureiker, sobre los riesgos de delegar nuestro criterio político en la IA y el papel que juegan las grandes tecnológicas y los medios de comunicación en la construcción de sus respuestas.