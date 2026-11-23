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AA ere kanpainan sartu da: Arriskutsua da botoari buruz galdetzea?
Adimen artifiziala kontsulta-iturri bihurtu da ia denetarako, baita botoa nori eman erabakitzeko ere. Baina zenbateraino fida gaitezke haren erantzunez politikaz ari garenean? Eraginik izan dezake gure hauteskunde-erabakietan edo joera ideologikoak erreproduzitu? Julen Orbegozo EHUko irakasle eta Gureikerreko ikertzailearekin hitz egin dugu gure irizpide politikoa IAren esku uzteak dituen arriskuez eta teknologia eta komunikabide handiek erantzunen eraikuntzan jokatzen duten rolaz.
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