¿Qué piden exactamente los estudiantes de institutos y universidades de Francia?

La movilización de estudiantes de secundaria y universitarios continúa en Francia, días después de una jornada de manifestaciones que sacó a cientos de miles de personas a las calles. El movimiento reclama un refuerzo de los recursos destinados a la educación y plantea demandas que van desde la falta de profesores hasta el acceso a la universidad. Los institutos franceses, unos 3700 en total, escolarizan a alrededor de 2,2 millones de adolescentes.

"Nada nos detendrá hasta que haya 10 000 millones de euros sobre la mesa", ha aegurado el presidente de la Unión de Estudiantes de Secundaria, Ryad Rani. Esta cifra corresponde a las "diez medidas de emergencia" publicadas en una plataforma compartida por estudiantes de secundaria y universidad.

Estas son algunas de las principales reivindicaciones:

Más financiación y personal

Piden la contratación masiva de profesores y personal administrativo. El gasto medio por alumna/o en la educación secundaria pública y privada concertada fue de 8550 euros en 2023, según el Ministerio de Educación. En las zonas urbanas, incluida la región de París, el gasto por estudiante es inferior a la media nacional y los centros suelen tener un mayor número de alumnas/os, lo que reduce la ratio de personal. En Île-de-France (región de París), además, los profesores tienen de media menos antigüedad y salarios más bajos.



Garantizar las sustituciones de profesores

Al comienzo del curso, al menos uno de los profesores previstos faltaba en el 53 % de los colegios e institutos públicos, según el sindicato Snes-FSU. El Ministerio calcula que durante el curso 2024-2025 no se impartió el 10 % de las horas lectivas en los institutos. El ministro Édouard Geffray considera que cubrir absolutamente todas las ausencias resulta "estadísticamente casi imposible".



Reducir el número de alumnos en las aulas

El número medio de alumnos por clase en los institutos alcanzó los 30 en 2025, frente a los 27 registrados en 2010. Geffray ha admitido las dificultades que persisten en la organización de los institutos desde la reforma educativa de 2019, que reorganizó la elección de especialidades y la distribución de los alumnos entre clases y los horarios, generando una organización más compleja para muchos centros.



Revisar la plataforma de acceso a la universidad

Una parte del movimiento exige eliminar o reformar el sistema de admisión a la universidad (Parcoursup, introducido también en la reforma de 2019), al que reprocha falta de transparencia y efectos selectivos, que beneficiarían a los alumnos de determinados centros. Alrededor de 130 000 estudiantes seguían sin plaza en julio pasado, una vez concluida la fase principal de asignación de plazas.



Mejorar las instalaciones

La renovación de los edificios escolares es otra de las demandas más repetidas. El Ejecutivo subraya que los institutos son competencia de las regiones y señala que se han respaldado 6200 proyectos de rehabilitación energética, ya que las olas de calor registradas en los últimos años han puesto de relieve la falta de adaptación de muchos centros al cambio climático.

En cuanto a las universidades, que se han sumado más tarde al movimiento de los estudiantes de institutos, las organizaciones Fage, Union étudiante y Unef reclaman también cambios en los mecanismos de acceso mediante Parcoursup y Mon Master (similar, pero para seleccionar a los alumnos de másteres), además de 250 000 plazas adicionales en las universidades y una mejora de las becas destinadas a los estudiantes con menos recursos.