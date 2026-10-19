Francia anuncia toques de queda parciales en varias ciudades por los disturbios

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este lunes que pedirá a las prefecturas que decreten toques de queda parciales en varias ciudades de Francia ante la oleada de disturbios que atraviesa el país.

Tras una reunión interministerial, Lecornu ha defendido que los toques de queda limitados a determinados territorios son, en este momento, "un instrumento más adecuado" que declarar el estado de emergencia. El Ministerio del Interior comunicará a lo largo de la tarde un mapa detallado de las zonas afectadas.

El jefe del Gobierno no ha descartado recurrir al estado de emergencia si fuera necesario. "Bajo ningún concepto se tolerará que los saqueos se instalen", ha advertido.

Una respuesta judicial contundente contra los saqueos

El Gobierno francés está poniendo en marcha una "respuesta penal masiva" tras los robos y saqueos registrados en numerosos comercios del país.

Según ha explicado Lecornu, solo en el área de París hay 200 investigadores trabajando para identificar a los presuntos saqueadores a través de las imágenes de videovigilancia. Muchos de ellos actuaron a cara descubierta.

El primer ministro también ha apelado a la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los sospechosos.

Según el Ministerio de Justicia, a las 08:00 horas de este lunes había 2331 personas bajo custodia policial por los disturbios y saqueos. El 70 % eran mayores de edad y la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva en más del 80 % de los casos.

"Es un milagro que no haya habido víctimas mortales"

Lecornu ha calificado de grave la situación vivida durante el fin de semana. "Es un milagro que no haya habido víctimas mortales", ha afirmado.

El primer ministro ha atribuido a la extrema izquierda los desórdenes y disturbios registrados durante el día, mientras que ha relacionado los incidentes nocturnos con "la delincuencia general".

Los disturbios del sábado provocaron saqueos en comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.