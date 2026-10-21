Von der Leyen acusa a actores estatales y no estatales de usar crisis como la de Ceuta para desestabilizar la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado a "actores estatales y no estatales" como los responsables de provocar "deliberadamente" movimientos masivos de migrantes, como el de Ceuta, como arma para crear división y desestabilizar a la Unión Europea. Pero ha sido tajante en su respuesta: "No lo lograrán".

Durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) este miércoles, Von der leyen ha remarcado que "no permitirán que nadie se aproveche de sus valores para presionar a nuestra Unión".

En ese sentido, ha asegurado que presentará "antes de que finalice el año" una propuesta que proporcione a los gobiernos de los 27 las "herramientas necesarias para responder con rapidez ante amenazas extraordinarias" contra la frontera exterior de la Unión Europea.

Caída del 56 %

En su intervención ante los eurodiputados, la presidenta de la Comisión europea ha defendido los buenos resultados que a su juicio están dando las políticas migratorias de la Unión, en especial por la puesta en práctica del Pacto de Migración y Asilo y las nuevas reglas de retorno.

Las cifras indican que las llegadas de los migrantes han caído un 56 % en los últimos dos años en el conjunto de la Unión Europea, un 34 % sólo este año, mientras que también las peticiones de asilo se han resumido un 19 % y las expulsiones de migrantes sin derecho a permanecer en suelo europeo se han doblado en los últimos cinco años.

Con todo, Von der Leyen ha avisado de que la experiencia de este verano con la llegada de cerca de 80 000 migrantes desde Marruecos a Ceuta "ha mostado de nuevo lo rápido que pueden emerger nuevas amenazas" a la frontera común, por lo que ha instado a "seguir construyendo sobre los progresos" e insistir en el refuerzo de las portados, la aceleración de los retornos y el desarrollo de nuevas herramientas para contener los flujos irregulares.