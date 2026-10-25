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Brasilen azken urteotan izan den hauteskunderik lehiatuena martxan da
Brasildarrak gaur, igandea, bozkatzen ari dira Lula da Silva eta Flavio Bolosonaroren artean dagoen lehia estua argitzeko. Zehazki, 159 milioi brasildar deituta daude Latinoamerikako ekonomiarik handienaren etorkizuna erabakitzeko. Eta neurri batean, baita Hego Amerikako ezkerraren etorkizuna ere.
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