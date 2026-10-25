HAUTESKUNDEAK BRASILEN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Brasilen azken urteotan izan den hauteskunderik lehiatuena martxan da

Iragarkia
BRASILIA (BRASIL), 25/10/2026.- Una mujer vota este domingo en colegio electoral en Brasilia (Brasil) durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. EFE/Andre Borges
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Brasildarrak gaur, igandea, bozkatzen ari dira Lula da Silva eta Flavio Bolosonaroren artean dagoen lehia estua argitzeko. Zehazki, 159 milioi brasildar deituta daude Latinoamerikako ekonomiarik handienaren etorkizuna erabakitzeko. Eta neurri batean, baita Hego Amerikako ezkerraren etorkizuna ere.

Brasil Latinoamerika Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X