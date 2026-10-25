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Israelek Zisjordania okupatuan mugitzea galaraziko die palestinarrei asteartean, hauteskunde egunean

Bestalde, Zisjordania hegoaldean, Hebron hirian, palestinarrak euren etxeetatik botatzen ari da Israel, ostiral gauean operazio militar bat hasi zuenetik. Dagoeneko 2.600 pertsona kanporatu dituzte.

JERUSALÉN, 23/10/2026.- Soldados de las FDI y agentes de la Policía de Fronteras de Israel inician operaciones ofensivas en la zona de Hebrón. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el cierre "total" e indefinido de Cisjordania a partir de este viernes tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado. "He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy", afirmó Netanyahu en un comunicado publicado en sus canales. EFE/ FDI - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
Israelgo soldaduak Zisjordanian. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak iragarri duenez, Zisjordania erabat itxiko dute datorren asteartean, Israelgo hauteskunde egunean. Egun horretan "langile palestinarrek sartzea eta ateratzea" debekatuta izango dute, baita industrialdeetatik ere, eta kontrol militarren postuak itxita egongo dira.

Ohar horretan bertan, Armadak jakinarazi du Zisjordaniako palestinarrek ezingo dutela gaurtik, igandetik, Israelgo asentamentuetan lan egin, "industrialdeak eta baimendutako beste eremu batzuk kenduta".

Hiru milioi palestinar baino gehiago bizi dira Zisjordanian, 1967tik Israelek okupatutako lurraldean. Hainbat Gobernuz Kanpoko Erakunderen arabera, estatu juduak apartheid erregimena ezarri du bertan: kolono israeldarrak Israelgo zuzenbide zibilaren mende daude eta eskubide politiko, estatu-zerbitzu eta Estatuaren babes osoa dute; palestinarrak, berriz, erregimen eta legedi militar baten mende daude, inolako mugimendu-eskubiderik eta askatasunik gabe.

Ostiral gauean, bi erasotzaile palestinarrek Hebronen (Zisjordaniako hegoaldean) bi soldadu hil ondoren, Israelek operazio militarra hasi zuen hiri horren aurka, eta dagoeneko 2.600 pertsona inguru kanporatu dituzte, azken datuen arabera.

B 'Tselem Giza Eskubideen aldeko GKE israeldarrak Israel Hebron hirian egiten ari den "garbiketa etnikoaren kanpaina" gelditzeko eta Palestinako lurraldearen "herritarren desplazamendu behartua, zigor kolektiboa eta suntsipen masibo eta ilegala" geldiarazteko eskatu dio nazioarteari.

JERUSALÉN, 25/10/2026.- Las fuerzas israelíes demolieron este domingo una vivienda de tres plantas y cinco instalaciones comerciales e industriales en la zona de Farsh al Hawa, en Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), en el tercer día de la operación militar lanzada en la ciudad tras la muerte de dos soldados israelíes, informó el Ayuntamiento. El consistorio eleva ya a 2.674 los palestinos expulsados de sus casas por el Ejército israelí, pertenecientes a 411 familias, según un informe difundido este domingo.Entre los desplazados figuran 180 bebés menores de dos años, 222 personas mayores de 60 años, 168 enfermos crónicos, 115 mujeres embarazadas o lactantes y 28 personas con discapacidad, según el Ayuntamiento. En la imagen, desplazados en Hebrón. EFE/Gobierno palestinos/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Hebronen kanporatutako palestinar talde bat. Argazkia: EFE

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