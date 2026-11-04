Belaunaldien arteko erreleboa eta landa-bizitzaren hobekuntza izango dira Nekazaritza Sailaren aurrekontuaren ardatzak
Sailak 273 milioi euro kudeatuko ditu, 2026an baino % 2,1 gehiago, eta kopuru hori handitu egin daiteke Europako funtsak lortuz gero.
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 2027rako aurrekontuen ardatzak honako hauek dira: lehen sektorean belaunaldien arteko erreleboa, jarduerari eustea, ekintzailetza eta landa-ingurunean bizi-kalitatea hobetzea.
Amaia Barredo sailburuak Eusko Legebiltzarreko batzordean azaldu ditu datorren urtean bere sailak izango dituen partida nagusiak, 273 milioi euro kudeatuko dituenak, 2026an baino % 2,1 gehiago.
Nolanahi ere, sailburuak nabarmendu du aurrekontu "bizia" dela, bere sailak urtean zehar Europako finantzaketa lor dezakeelako, baita beste autonomia-erkidego batzuetako funtsak ere, horiek gauzatzen ez dituztenean.
Azaldu duenez, kontuek "euskal elikadura-kate osoa indartzea" eta landa-ingurunea bizirik mantentzea dute helburu, eta 28 milioi inbertituko dituzte hirigune handiagoetan jada presente dauden zerbitzuak ezartzeko.
Ildo horretan, Berosi programak, herri txikietan kutxazain automatikoak jartzeaz gain, 200.000 euroko linea berri bat izango du elikadura- eta telekomunikazio-zerbitzuak landa-eremuetara hurbiltzeko. Horri esker, adibidez, herri txikietatik telelana egin ahal izango da.
Guztira, landa-garapenerako dirulaguntzak eta inbertsioak 28,61 milioi eurokoak izango dira, Barredok zehaztu duenez.
Gainera, 2027an 60 milioi laguntza mobilizatuko dira lehen sektoreari laguntzeko. Belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko 1,5 milioi bideratuko dituzte, eta ekintzailetzarako laguntzak eta aholkularitza-zerbitzuak ustiapenen errentagarritasuna indartzeko, 3,7 milioi euro.
Elikagaien euskal industriaren laguntzak 37 milioi baino gehiago izango ditu enpresen inbertsioa laguntzeko. Arlo horretan, berrikuntzak 15,7 milioi izango ditu, eta, besteak beste, Ikertalent bekak eta mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari zuzendutako beka berriak finantzatuko dituzte, talentua eta berrikuntza elikagaien katean txertatzeko.
4 milioi ardoaren campuserako
Elikagaien Kalitate eta Sustapenerako Zuzendaritzaren aurrekontua % 33,7 handitu da (Europako funtsen finantzaketari esker), eta ia 18 milioi izango ditu sektoreari laguntzeko.
Kopuru horretatik, 4 milioi EDA Drinks & Wine Campusarentzat izango dira, eta aurten amaitutzat emango ditu Guardiako eta Gasteizko egoitzetako obrak, prestakuntza-jarduera urrian abiarazteko.
Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak 29 milioi izango ditu flota eta arrantza-industria modernizatzeko, sektorea puntako zerbitzuez hornitzeko, ezagutza sustatzeko eta belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko.
10,4 milioi gorde dira arrantza-, merkataritza- eta transformazio-egituren lehiakortasuna hobetzeko. Inbertsio horien artean, 4,5 milioi Ondarroako eta Bermeoko izotz-fabriketarako dira.
Gainera, Arrantzako Datuak Biltzeko Erkidegoko Programak 3 milioi euro izango ditu. Ekimen horrek informazio zientifikoa ematen du itsas baliabideak kudeatzeko eta euskal flotak Europan dituen interesak defendatzeko, sailburuak azpimarratu duenez.
Portu, Itsas Gai eta Itsasertzeko Zuzendaritzak 32,22 milioi kudeatuko ditu, aurten baino % 22 gehiago, eta 15,4 milioi bideratuko ditu portuetako inbertsioetara, eta 4,5 milioi arrantza-eremuetako inbertsioetara.
Mutrikuko babes-dikea sendotu egingo dute, eta, Elantxobeko kaia berritzearekin eta handitzearekin batera, 9,52 milioi euro bideratuko dituzte zeregin horietara.
Gainera, 3,36 milioi erabiliko dira Ondarroako kaia altxatzeko eta zolatzeko eta Donostiako erdiko kaia konpontzeko; 2,1 milioi Zumaia eta Debako itsasadarrak dragatzeko; eta 1,5 milioi Artza ingurua berrantolatzeko eta Bermeoko EKPren kapitaintza eraberritzeko.