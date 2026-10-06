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Albiste izango dira: hauteskunde aurrerapena, etxebizitza dekretuak eta Bilboko Arte Ederren Museoa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
MADRID, 02/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Sanchez Kongresuan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Sanchezek hauteskundeak aurreratu ditu: gaur argitaratuko da Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialean hauteskunde aurrerapena, Parlamentua desegitea aurreikusten duena.

- Etxebizitza dekretuak: Espainiako Gobernuak etxebizitzari buruzko lege-dekretuak onartuko ditu berriro Ministroen Kontseiluak gaur egingo duen bileran.

- Bilboko Arte Ederren Museoa: Handitze lanak amaituta, eta inaugurazio ofizialaren ondoren, gaur dituzte ateak berriro. Sarrera doakoa izango da urriaren 6tik 13ra.

Pedro Sanchez Hauteskunde Orokorrak Bilboko Arte Ederren Museoa Etxebizitza Politika

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