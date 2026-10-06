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Albiste izango dira: hauteskunde aurrerapena, etxebizitza dekretuak eta Bilboko Arte Ederren Museoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Sanchezek hauteskundeak aurreratu ditu: gaur argitaratuko da Espainiako Estatuko Aldizkari Ofizialean hauteskunde aurrerapena, Parlamentua desegitea aurreikusten duena.
- Etxebizitza dekretuak: Espainiako Gobernuak etxebizitzari buruzko lege-dekretuak onartuko ditu berriro Ministroen Kontseiluak gaur egingo duen bileran.
- Bilboko Arte Ederren Museoa: Handitze lanak amaituta, eta inaugurazio ofizialaren ondoren, gaur dituzte ateak berriro. Sarrera doakoa izango da urriaren 6tik 13ra.
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