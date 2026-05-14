La Ley vasca de Transparencia sale adelante sin el respaldo de la oposición

El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la primera Ley de Transparencia propia de Euskadi, una norma que regulará la información que deben hacer pública las administraciones, la participación ciudadana y la actividad de los grupos de presión en las instituciones vascas.

La ley, impulsada por el Gobierno Vasco, ha sido aprobada con los votos favorables de PNV y PSE, socios del Ejecutivo autonómico. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra de la mayoría de los artículos del texto.

Con esta aprobación, Euskadi deja de ser la única comunidad autónoma sin una legislación propia en materia de transparencia, después de que varios intentos anteriores fracasaran en las tres últimas legislaturas.

La consejera de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, ha defendido que la norma “fortalece la calidad democrática”, refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y profundiza en la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

Según ha explicado, la ley amplía el derecho de acceso a la información pública, protege a las personas que denuncien infracciones administrativas y establece mayores controles sobre entidades privadas que reciben fondos públicos o prestan servicios públicos.

Además, crea la Autoridad vasca de la Transparencia, Gardena, que se encargará de proteger el derecho a la información y resolver reclamaciones. La norma también incorpora mecanismos de participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas públicas.